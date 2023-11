Fine della corsa per l'iMac da 27': niente versione Apple Silicon, è ufficiale

Dopo il lancio dell'iMac M3 da 24" nel corso dell'evento Scary Fast, sono stati in molti a chiedersi che ne sarà degli iMac con schermi più grandi, specie di quelli con display da 27" o da ben 32". Sfortunatamente, sembra proprio che gli aggiornamenti per questi all-in-one si faranno attendere molto a lungo o, addirittura, non arriveranno mai.

Nelle scorse ore, infatti, Apple ha confermato a testate del calibro di The Verge e Macrumors che non ci sono piani per un iMac da 27" con chip Apple Silicon. Sembra essere dunque giunto il canto del cigno per i desktop all-in-one di grandi dimensioni di Cupertino: le versioni con SoC Intel dell'iMac e dell'iMac Pro da 27" sono infatti finite fuori commercio un anno e mezzo fa e una revisione dei device sembra essere fuori discussione, almeno per ora.

Analogamente, lo stesso sembra valere anche per il tanto rumoreggiato iMac Pro da 32", che non è stato annunciato durante l'evento "Scary Fast" del 31 ottobre e che potrebbe non arrivare mai. Per il momento, però, sull'esistenza di quest'ultimo device non c'è ancora stata alcuna smentita da parte di Apple, perciò qualche speranza resta: secondo diversi leaker, d'altro canto, l'iMac Pro da 32" arriverà nel 2024 con chip M3 Pro e M3 Max.

In ogni caso, il colosso di Cupertino ha anche consigliato a chi desidera un desktop Apple con schermo di grandi dimensioni di rivolgersi alla combinazione Mac Studio + Apple Studio Display (che non a caso ha uno schermo da 27") o a quella tra il suo monitor proprietario e un meno performante Mac Mini con chipset Apple Silicon.

Le parole della rappresentante PR di Apple Starlayne Meza, in effetti, sembrano lapidarie: "Apple non produrrà una versione Apple Silicon dell'iMac da 27" per rimpiazzare il modello con chipset Intel uscito dal commercio nel 2022. La compagnia, invece, si sta focalizzando sulla linea iMac tramite il modello da 24" che è stato inizialmente rilasciato nel 2021 e che ha appena ricevuto un aggiornamento con processore M3".