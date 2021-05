Corsa allo Spazio 2.0: la Russia pronta a girare il primo film sulla ISS

La Russia è pronta ad inviare un'attrice ed un regista nello spazio, per realizzare il primo lungometraggio mai girato nel cosmo. Mosca sta infatti cercando di potenziare e ravvivare il proprio programma spaziale, fermo dal crollo dell'Unione Sovietica ed ormai sorpassato dall'innovativa società SpaceX del noto miliardario statunitense Elon Musk.

L'agenzia spaziale russa ha annunciato il progetto del film dopo che la NASA ha confermato, l'anno scorso, che stava collaborando con la nota star americana Tom Cruise, per realizzare un film sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS)

L'attrice ed il regista del "dramma spaziale" russo, il cui titolo provvisorio è "Challenge", dovranno ovviamente sottoporsi ad addestramento, compresi test di accelerazione centrifuga, lanci con paracadute e voli a gravità zero. Un modello del segmento russo della ISS verrà utilizzato per preparare la troupe cinematografica per la loro avventura.

Il lancio, dal cosmodromo di Bajkonur in Kazakistan, è previsto per il prossimo 5 Ottobre, a bordo di un veicolo spaziale Sojuz MS-19, e sarà l'inizio di un grande progetto, che includerà la produzione anche di altri documentari, per far riscoprire ai russi amore e passione per il programma del volo spaziale umano.

Ma non è tutto, l'agenzia spaziale russa ha anche annunciato l'intenzione di voler portare il miliardario giapponese Yusaku Maezawa sulla ISS a dicembre, riportando alla luce anche il programma di turismo spaziale per far fronte alla concorrenza degli Stati Uniti. Il magnate nipponico ha anche assicurato che condividerà la sua esperienza unica attraverso il proprio canale youtube, documentando ogni momento della missione.

Maezawa (nel link la sua storia approfondita) ha anche già annunciato l'intenzione di portare con lui otto persone in una missione attorno alla Luna nel 2023, a bordo di un veicolo spaziale Starship costruito dalla SpaceX di Musk. Sarà davvero l'inizio del turismo spaziale? Secondo la rivista Forbes sborsando tra i 20 ed i 35 milioni di dollari a persona si potrà presto soggiornare per 8-12 giorni nello spazio.

Qualora ne aveste la possibilità, sareste disposti a spendere tale cifra per un'esperienza unica?