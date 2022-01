La corsa per le terre virtuali del Metaverso è appena iniziata: previsioni degli analisti

Il 2021 è senza ombra di dubbio stato l’anno dell’esplosione di NFT e metaverso, due concetti che spesso si sposano in una unica realtà. Il boom nella vendita di terreni nel metaverso, tra The Sandbox e Decentraland, ha sorpreso tutti e, stando alle ultime analisi degli esperti, la vendita continuerà a un ritmo sostenuto nel corso del 2022.

Stando a quanto condiviso nella newsletter della società di analisi predittiva NWO.ai, la quale grazie all’intelligenza artificiale ha previsto il boom di stock meme come GameStop su Reddit e problemi per il colosso immobiliare cinese Evergrande, nel maggio 2022 la vendita di terreni in metaversi come Decentraland e The Sandbox raggiungerà il suo picco, mantenendo un interesse inferiore ma comunque elevato per il resto dell’anno: “Stiamo davvero vedendo aumentare l'utilità di queste proprietà; stiamo vedendo che le persone possono fare soldi veri, che l'acquisto di queste proprietà equivale a denaro contante. Questo guiderà quelle vendite”, ha affermato l’ingegnere Julia Myers.

Scendendo nel dettaglio, Decentraland dovrebbe diventare il principale metaverso nel corso dei prossimi mesi grazie a un aumento vertiginoso dell’interesse da parte del pubblico e degli investitori, superando le altre piattaforme del settore creando infine un distacco non indifferente. The Sandbox crescerà in ogni caso, come anche Axie Infinity. Horizon Worlds di Meta, invece, dovrà diffondersi maggiormente prima di mostrare le sue potenzialità e i suoi possibili frutti.

Insomma, ora come ora la corsa pazza per la terra virtuale sembra solo all'inizio, ma l’avvenire potrebbe rivelarsi sorprendente per chiunque: “Man mano che le persone acquisiscono fiducia in queste piattaforme e nel fatto che il futuro è in esse, le vendite aumenteranno”, ha concluso Julia Myers.

