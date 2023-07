Corsair acquisisce Drop: il futuro sono le tastiere meccaniche personalizzate?

Dopo il lancio della Corsair K100 Air, la tastiera meccanica più sottile al mondo, le novità nel settore delle tastiere da gaming sono state poche. Oggi, però, è sempre Corsair a rivoluzionare il settore, acquistando Drop, anche nota come Massdrop, una delle compagnie leader nel settore degli switch personalizzati per tastiere meccaniche.

La mossa, secondo Corsair, permetterà all'azienda di accrescere la linea di prodotti Drop, azienda che si è sempre contraddistinta per la produzione di tastiere, switch personalizzati e altre componenti pensate e ideate insieme alla community. Inoltre, l'acquisizione permetterà al brand di Drop di avviare una collaborazione con Elgato, altro sub-brand di Corsair.

Sembra infatti che, come Elgato, anche Drop resterà un brand separato da quello di Corsair, che si limiterà dunque a fare da "contenitore" per il produttore di switch personalizzati. Sfortunatamente, per ora non sappiamo a quanto ammonti l'acquisizione, mentre il CEO di Drop Jef Holove ha spiegato che la compagnia "continuerà a collaborare con la community" nella sua azione di tutti i giorni.

In parallelo, l'acquisizione garantirà ingenti benefici a Drop, dal momento che essa aprirà le porte ad un miglior servizio clienti fuori dagli Stati Uniti per il sub-brand di Corsair, che presumibilmente si appoggerà proprio al customer care della compagnia-madre nei mercati europei ed asiatici. In ogni caso, l'acquisizione dimostra che è ormai in corso un trend ben chiaro nel mondo del gaming, ovvero quello al ricorso a tasti e switch personalizzati.

Corsair, dunque, avrebbe deciso di acquisire Drop per accrescere le sue posizioni nel mercato della personalizzazione delle tastiere da gaming, che d'altro canto la stessa Corsair produce in grandi quantità. In futuro, dunque, possiamo aspettarci che i prodotti Corsair punteranno molto sulle possibilità di customizzazione offerte mediante la collaborazione con Drop.

Probabilmente, l'azienda spera che l'acquisizione di Drop aumenti le sue quote di mercato, differenziandone la proposta da quella dei principali rivali, come NZXT e ASUS, che a loro volta stanno iniziando ad affacciarsi, talvolta anche energicamente, nel mercato della personalizzazione delle tastiere meccaniche.