Corsair annuncia il suo primo laptop da gaming: ha anche una touchbar!

Nonostante il settore dei laptop da gaming sia stato messo in ginocchio dalla crisi dei semiconduttori, pare che un nuovo produttore stia per affacciarsi nel mercato dei portatili videoludici: stiamo parlando di Corsair, che ha svelato il Voyager A1600.

Il Voyager A1600 è il primo laptop da gaming di Corsair e si presenta come un PC dalla scheda tecnica impressionante e interamente firmata da AMD, poiché sotto la sua scocca troviamo sia una CPU Ryzen 6000 che una GPU Radeon RX 6000.

Non a caso, dunque, il portatile è stato presentato durante il keynote AMD al Computex 2022, benché solo con un breve teaser. Ciò che più è saltato all'occhio dei fan, al di là delle specifiche tecniche, che rimangono in larga parte ancora da definire, è la presenza di una touchbar sopra la tastiera del dispositivo, che ricorda da vicino quella presente su alcuni Macbook Pro di Apple.

Corsair definisce la feature come "dieci pulsanti per scorciatoie da tastiera S-Keys facilmente accessibili e customizzabili", evitando invece il nome "touchbar": a differenza della proposta di Apple, poi, la barra non rimpiazza i tasti funzione, ma li integra con una linea aggiuntiva di pulsanti touch altamente personalizzabili, probabilmente per evitare le critiche ricevute da Apple quando ha introdotto la touchbar su Macbook Pro.

Gli "S-Keys" saranno gestiti dal software Stream Deck di Elgato, il che significa che sono stati pensati per gestire rapidamente gli streaming su Twitch e YouTube da parte dei creatori di contenuti e degli streamer. Tuttavia, il software può anche gestire chiamate via Skype e Zoom, quindi potrebbe risultare interessante da utilizzare anche al di fuori delle sessioni di gaming.

Altra particolarità decisamente interessante è che la touchbar può essere attivata anche a laptop chiuso, poiché si trova all'estremità del pannello della tastiera: in questo modo, sarà possibile utilizzare gli S-Keys anche dopo aver collegato il portatile a uno schermo esterno.