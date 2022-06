Corsair annuncia le nuove Dominator Platinum RGB DDR5 da ben 6.600 MHz

Dopo avervi raccontato qualcosa in più della gamma nel nostro speciale sulle Corsair Dominator Platinum RGB DDR5, il produttore californiano torna ad arricchire la famiglia con una nuova proposta da ben 6.600 MT/s CL32.

Allo stato attuale, il massimo del produttore era rappresentato dalle sue DDR5-6400 ma questa soluzione rappresenta, al momento, una delle migliori configurazioni presenti sul mercato con timing incredibili per lo standard DDR5, pari a 32-39-39-76.

Le nuove Dominator Platinum RGB DDR5-6600 saranno disponibili in kit da 2x 16GB e, naturalmente, saranno compatibili con la dodicesima generazione di processori Intel con architettura ibrida, a patto di avere a disposizione una piattaforma che supporti lo standard DDR5.

In realtà, da pochissimo anche AMD ha lanciato la sua alternative e già brand come Asus e MSI hanno svelato le schede madri X670E dotate di compatibilità piena per le RAM di nuova generazione e per lo standard PCIe Gen5 su memorie e GPU.

Tornando alle Dominator, con il resto della famiglia condividono il brillante look, che riconferma parte dell'ispirazione utilizzata per le DDR4, e la serie da 12 LED RGB indirizzabili e controllabili tramite le principali suite disponibili sul mercato per il controllo dell'illuminazione del PC, tra cui l'ottimo software iCUE sviluppato direttamente da Corsair e compatibile con le altre periferiche e componenti del produttore.