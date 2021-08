Corsair, ecco come saranno le memorie RAM DDR5 con tecnologia DHX

Più veloci, più capienti e soprattutto più fresche. Parliamo della nuova generazione di RAM DDR5 di Corsair. Il produttore californiano ha descritto così le sue memorie RAM con tecnologia DHX.

Dopo aver catturato il nostro interesse con i primi dati sulle performance delle memorie DDR5, Corsair è tornata sull'argomento con alcune interessanti informazioni.

Nel video presente in apertura, George Makris, Marketing Director di Corsair per il ramo DIY, ha giustamente sottolineato come la tecnologia PMIC sposterà la tensione dalla scheda madre al PCB della RAM stessa. Di conseguenza, questo dovrebbe produrre un innalzamento generalizzato delle temperature operative.

Per questo motivo, Corsair è ancora al lavoro per ultimare la sua tecnologia di raffreddamento DHX che consentirà alle RAM di nuova generazione di operare in piena efficienza termica ed energetica, soprattutto nei modelli con velocità superiori ai 6400Mbps.

Quanto alla capienza, i tagli al lancio dovrebbero essere da 32, 64 e 128GB, mentre i primi modelli disponibili dovrebbero essere quelli a 4800Mbps.

Complessivamente, come suggerisce la fonte, l'arrivo delle nuove RAM dovrebbe comportare un aumento prestazionale nei termini del doppio e oltre rispetto allo standard DDR4, che resterà comunque sul mercato ancora per un paio d'anni di transizione per poi lasciare campo libero ai moduli DDR5 entro il 2023.