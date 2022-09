Corsair lancia K60 PRO TKL e K70 PRO OPX, nuove tastiere da gaming opto-meccaniche

Lo scorso agosto Corsair ha lanciato il primo monitor da gaming OLED flessibile al mondo anticipando Samsung e innovando il mercato dei display da gaming. Ora è il momento di tornare alla “tradizione” con due nuove tastiere opto-meccaniche: Corsair lancia K60 PRO TKL e K70 PRO OPX sul mercato internazionale.

La gamma di tastiere da gaming del produttore statunitense si arricchisce con questi due modelli inediti, dotati entrambi di keyswitch iperveloci CORSAIR OPX con distanza di attuazione di 1,0 mm e movimento particolarmente fluido per la migliore digitazione possibile e performance adatte a scenari competitivi.

Nel caso specifico della K60 PRO TKL notiamo il formato tenkeyless, ovverosia senza tastierino numerico, cosicché la tastiera si adatti alla maggior parte degli spazi desktop, e caratteristiche chiave come hyper-polling a 8.000 Hz per le massime prestazioni dell’input, copritasti in policarbonato RGB e personalizzazione tramite il potente software CORSAIR iCUE. Grazie a quest’ultimo è possibile gestire la mappa RGB, i tasti, le macro e l’illuminazione sincronizzata con videogiochi selezionati.

Coloro che invece prediligono le dimensioni standard possono affidarsi a K70 PRO OPX, tastiera con tecnologia AXON Hyper-Processing per trasmettere sequenze di tasti fino a 8 volte più velocemente rispetto alle tastiere da gaming standard. Al contempo, Corsair ha annunciato la disponibilità della versione bianca della tastiera K70 PRO MINI WIRELESS 60%.

Tutte le tastiere da gaming citate saranno disponibili presso i rivenditori e distributori autorizzati Corsair in tutto il mondo, anche sul portale italiano dove la K70 RGB PRO è disponibile a 219,99 euro e la K60 PRO TKL a partire da 149,99 euro.

