Corsair lancia moduli RAM DDR5 Vengeance e Dominator Platinum RGB fino a 5200 MHz

Corsair sgancia la bomba di ottobre 2021: dopo i primi teaser rilasciati a inizio mese, il produttore californiano ufficializza le nuovissime memorie RAM DDR5 Vengeance e Dominator Platinum RGB. Si tratta dei suoi primi kit basati sul nuovo standard, che verrà supportato a breve dalle schede madri Z690 in arrivo con Intel Alder Lake.

In attesa dei processori Intel di dodicesima generazione e delle prime schede madri con supporto alla memoria RAM DDR5, anche Corsair entra a fare parte del gruppo di produttori di memorie RAM ad alte prestazioni che si sono adeguati al prossimo standard. Nelle scorse settimane la taiwanese G.SKILL ha abbondato con la presentazione del kit RAM DDR5 più veloce al mondo. In tal caso si parla di ben 6600 MHz su banchi da 32 GB, soluzione che, per ora, Corsair non sembra avere intenzione di offrire.

I primi kit Corsair Vengeance e Dominator Platinum RGB, di cui trovate le scatole ufficiali nella copertina della notizia, supporteranno velocità fino a 5200 MHz e fino a 32 GB per modulo. Da una parte, i kit Vengeance manterranno il classico stile compatto e minimal apprezzato da tantissimi utenti; dall’altra, i kit Dominator Platinum RGB potranno essere regolati tramite Corsair iCUE per personalizzare come si preferisce il proprio PC, riempiendolo di mille colori.

Secondo quanto riportato da KitGuru, entrambe le varianti della RAM DDR5 firmata Corsair saranno disponibili a partire da oggi; tuttavia, per ora non risulta esserci nessuna pagina dedicata sul sito ufficiale dell’azienda.