Corsair MP600 MINI, abbiamo provato l'SSD da 1 TB perfetto per Steam Deck

Se espandere la memoria di Steam Deck tramite MicroSD è comodo e pratico, ha anche delle limitazioni, sia in termini di longevità che di prestazioni. Per questo, nelle ultime settimane abbiamo messo alla prova la nuova proposta di Corsair: ma di cosa si tratta?

Il nuovo Corsair MP600 MINI è un'unità a stato solido PCIe Gen4 in formato M.2 2230, perfetto per essere utilizzato come espansione della memoria di archiviazione di dispositivi ultracompatti come una console handheld, nel nostro caso Steam Deck, oppure di device come Microsoft Surface. Cambiare memoria interna a Steam Deck non è un'operazione per tutti e bisogna tenere bene a mente che questa pratica può invalidare del tutto la garanzia. Dopo le doverose premesse, per avere un'idea più approfondita di come farlo, vi rimandiamo alla guida più che esaustiva di iFixit.

Gli strumenti che abbiamo usato per tutta la procedura sono:

un cacciavite a croce

un Corsair MP600 MINI

un PC o un Mac

una chiavetta USB da almeno 8GB

un adattatore per la chiavetta per Steam Deck o un hub dedicato

Dopo aver rimosso la backcover con particolare cura a non danneggiare le viti a croce e a non rovinare gli angoli usando un plettro di plastica, bisogna rimuovere la piastra di protezione d'alluminio per il dissipatore: le viti sono tre, di cui una nascosta sotto l'adesivo rettangolare argentato posto sulla placca nelle immediate vicinanze della ventola. A questo punto, occorrerà rimuovere il cavo di alimentazione che collega la batteria al PCB di Steam Deck e, successivamente, svitare l'unica vite che tiene ancorata l'unità di memoria.

con delicatezza e un paio di pinzette, rimuovete il foglio argentato che copre l'unità SSD e avvolgetela allo stesso modo sul nuovo Corsair MP600 MINI. Ora, dovrete ripetere a ritroso i medesimi passaggi (nelle immagini, abbiamo preferito mostrare l'SSD senza foglio argentato per ragioni puramente cosmetiche, ma per garantire il corretto funzionamento è necessario dotarlo di uno strato di dissipazione come quello originale).

Una volta riassemblata la console, dovremo reinstallare il sistema operativo SteamOS tramite un'unità di ripristino. Per farlo, dovremo andare sulla guida ufficiale di Valve.

Nel nostro caso, abbiamo usato Rufus su PC per installare l'immagine di SteamOS sulla nostra chiavetta USB vuota. Per installare l'immagine di SteamOS abbiamo usato un hub USB dedicato (potete fare riferimento alla nostra prova di Dockase Explorer): basterà attendere la fine del processo su Rufus, staccare la chiavetta e collegarla a Steam Deck con la console spenta. Dopodiché abbiamo riacceso la nostra Deck tenendo premuto Volume Giù + Power finché non è apparsa una schermata di boot diversa dal solito in cui ci viene chiesto di scegliere quale unità usare per l'avvio. Occorrerà quindi scegliere EFI USB Device e il gioco è fatto: partirà una versione live di SteamOS da cui potremo procedere con l'installazione. Una volta concluso il procedimento, la console si riavvierà e partirà la configurazione guidata di Steam Deck come la prima volta che l'avete accesa. Una volta inserito il vostro account e il WiFi, la console inizierà a fare aggiornamenti in loop. È un errore e dovrete spegnerla forzatamente. A console spenta, riaccendetela con Volume Giù e Power, finché non vi chiederà di selezionare di nuovo l'unità di avvio. Adesso dovrete scegliere il disco Corsair e la console partirà correttamente.

Nel corso della nostra prova abbiamo notato un drastico miglioramento delle prestazioni. Il disco è in grado di andare ben oltre le prestazioni dell'unità originale da 512 GB che utilizzavamo. Per riferimento, con l'originale utilizzando KdiskMark riuscivamo a ottenere circa 2.300 MB/s e 1.100 MB/s rispettivamente in lettura e scrittura sequenziale, mentre l'unità Corsair supera agilmente i 4.800 MB/s in entrambe le attività, pur mantenendo temperature operative sempre nella norma. Questo non si traduce soltanto in un aumento drastico della memoria a disposizione, ora da 1 TB, ma anche in una maggiore velocità di caricamento dei giochi e anche di gestione della memoria, per esempio, in ambito produttività quando siamo in modalità desktop.

La nuova memoria di Corsair è in vendita a partire dal 25 aprile 2023 a 124,99 euro per il taglio da 1 TB.