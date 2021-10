Corsair pensa anche ai custom loop: ecco i waterblock per Intel Alder Lake

I sistemi di dissipazione a liquido sono ormai una solida realtà sul mercato, complice la capillare diffusione di sistemi AIO, sempre più semplici, affidabili e performanti. Gli appassionati, però, continuano a preferire i Custom Loop, in grado di offrire un grado di personalizzazione infinito.

Per questo motivo, in virtù del prossimo lancio delle CPU Alder Lake, anche in questo campo si è reso necessario un corposo aggiornamento poiché i processori Intel di dodicesima generazione adotteranno un socket completamente rinnovato, il modello LGA-1700.

Con le nuove CPU rettangolari di Intel, infatti, ci troveremo a dover adottare nuovi sistemi di dissipazione compatibili oppure a sperare che il produttore dei nostri dispositivi produca degli adattatori appositi, un po' come ha già preventivamente annunciato Noctua sulla compatibilità ad Alder Lake.

A tal proposito, Corsair ha svelato i nuovi waterblock della gamma Hydro X Pro. I due modelli presentati sono il Corsair XC5 RGB Pro e il Corsair XC7 RGB Pro, entrambi dotati di oltre 110 microsolchi e del nuovo sistema quad-split flow, per offrire una "dissipazione straordinaria".

Ovviamente, i nuovi waterblock saranno retrocompatibili anche con le precedenti generazioni di processori Intel e con il socket AM4 di AMD. Nello specifico, verranno fornite staffe di montaggio per Intel LGA-1700 (Alder Lake), per Intel LGA-1200 e LGA-115X, oltre che il suddetto AMD AM4.

I sistemi di illuminazione indirizzabili presenti nella scocca dei nuovi Hydro X Pro saranno pienamente compatibili con la suite proprietaria Corsair iCUE.

La disponibilità dei nuovi blocchi di raffreddamento è immediata, ma non sono note le tempistiche per la vendita al dettaglio in Italia, per la quale si rimanda agli specifici esercizi commerciali. Giusto qualche giorno fa, Corsair ha anche presentato le nuove RAM DDR5 Corsair Dominator RGB Platinum.