Corsair, ecco le performance delle nuove memorie RAM DDR5-6400

Attese entro la fine di quest'anno sui primi sistemi Intel Alder Lake-S, le nuove memorie RAM DDR5 promettono incrementi sostanziali sia sul piano delle performance che della capienza dei singoli moduli. Oggi a parlare è Corsair, uno dei più grandi produttori del settore.

Il colosso calforniano ha infatti pubblicato un'interessante informativa sullo stato dell'arte delle sue memorie DDR5-6400 sul sito ufficiale. Nel post, scopriamo come il nuovo standard porterà grandi benefici ai nostri sistemi sotto tantissimi punti di vista, comprese la velocità e l'efficienza energetica.

Corsair ha ribadito in particolar modo come la tecnologia dietro alle memorie DDR5 porterà a un raddoppio della larghezza di banda, fino a 51Gbps, pur richiedendo meno energia al sistema e una maggiore capacità per singolo modulo, che supporterà fino a 128GB, aumentando a dismisura le possibilità di sfruttare le risorse di sistema in ambito videoludico e professionale.

Le attuali specifiche dello standard DDR5 parlano in particolar modo di un limite di velocità di 6400 MT/s, migliorabile mediante i profili personalizzati XMP. Attualmente però sappiamo che Alder Lake-S dovrebbe supportare velocità massime di 4800 MT/s, dunque sarà compito delle successive generazioni quello di declinarne il potenziale fino all'ultima goccia.

Ma quindi quando vedremo le prime memorie DDR5 di Corsair sugli scaffali? "Presto! L'industria sta lavorando duramente per portare la prossima generazione di memorie su un desktop vicino a te e siamo nel mondo delle memorie da molto tempo. Saremo entusiasti di condividere di più sulle memorie DDR5 nei prossimi mesi, quindi tieni gli occhi aperti per ulteriori dettagli dai nostri canali social!".