Corsair spinge ancora sull'acceleratore: arrivano le Dominator DDR5 da 6400 MHz

In tempi non sospetti Corsair ha parlato delle DDR5 da 6400 MHz, senza sbottonarsi tanto e mantenendo il più stretto riserbo fino all'arrivo di Intel Alder Lake e dei Chispet Intel Serie 600, primi a supportare il nuovo standard di memorie desktop.

Dopo una lunga attesa, finalmente, il produttore ha annunciato ufficialmente l'arrivo di queste incredibili soluzioni che mirano a sbaragliare i competitor con velocità di trasferimento fino a 6400 Mbps sulla gamma Dominator Platinum RGB.

Queste RAM, oltre a offrire velocità senza precedenti, saranno completamente compatibili con il nuovo Intel XMP 3.0 per Alder Lake e con Corsair iCUE per il tuning e le statistiche, oltre che per controllarne l'illuminazione.

Già al lancio di Alder Lake, Corsair non si è fatta trovare impreparata, mettendo sul piatto le prime Vengeance DDR5 e Dominator Platinum DDR5 compatibili con Intel Z690.

Sullo shop ufficiale, le nuove Dominator Platinum RGB DDR5 sono già disponibili in kit 2x16GB in tutti i tagli di velocità, comprese le nuove varianti da 6200 MHz (C36) e 6400 MHz (C38), per un totale di 32 GB per ogni kit. Per il taglio di memoria da 32 GB per singolo banco, invece, non è ancora operativo il canale d'acquisto sullo shop del produttore.