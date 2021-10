Corsair svela i nuovi dissipatori AIO con display compatibili con Alder Lake

Solo qualche giorno fa abbiamo segnalato il teaser del nuovo AIO di Corsair con display sul blocco e la rumoreggiata compatibilità con socket LGA-1700. Oggi, finalmente, Corsair ha mostrato ufficialmente la nuova collezione.

I modelli sono tre e differiscono essenzialmente per la dimensione del radiatore. Si parte con il Corsair H170i ELITE LCD, dotato di radiatore da 420mm, per concludere con i modelli H150i ELITE LCD e 100i ELITE LCD, rispettivamente da 360mm e 240mm.

I nuovi AIO ELITE LCD di Corsair arriveranno sul mercato con un display, posizionato in cima al blocco, da 2,1 pollici. Questo terminale di dialogo potrà essere sfruttato per visualizzare in tempo reale dati come la temperatura della CPU oppure la velocità della pompa. Sarà inoltre possibile operare una customizzazione fine e inserire al suo interno anche immagini e GIF personalizzate.

Intorno al display circolare troviamo un anello a illuminazione RGB personalizzabile tramite iCUE, esattamente come le ventole in dotazione, le Corsair ML RGB ELITE a levitazione magnetica. La lista della compatibilità parla chiaramente anche del nuovo socket LGA-1700 che verrà inaugurato con il lancio dei nuovi processori Intel Alder Lake, la cosiddetta dodicesima generazione. Oltre ai nuovi processori Intel, figura la compatibilità con i socket AMD AM4, sTRX4 e sTR4 e con gli Intel 2011, 2066, 1200 e 115X.

I nuovi dissipatori AIO di Corsair sono già disponibili sul sito ufficiale a partire da 257,90 euro, escluse le spese di spedizione, per il modello H100i con radiatore da 240mm.