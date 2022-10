Corsair svela K100 Air, la sua tastiera meccanica più sottile di sempre

A poco meno di un mese dal lancio delle nuove tastiere opto-meccaniche Corsair, lo stesso marchio statunitense rilascia la sua tastiera da gaming più sottile di sempre: K100 Air Wireless RGB. Annunciata formalmente un mese fa, finalmente arriva sul negozio ufficiale diventando immediatamente la tastiera più costosa del catalogo.

Il prezzo premium ha a che fare con il form factor e le tecnologie in dotazione: del resto, si tratta di una tastiera con switch Cherry MX a profilo ultra basso alti appena 3,5 mm, cosicché la tastiera abbia uno spessore di soli 11 mm sul punto più sottile e di 17 mm nel punto più spesso. Peraltro, si tratta della prima volta che gli switch Cherry MX di questo tipo arrivano su una tastiera standalone per il mercato maintream.

Nella tastiera K100 Air non mancano funzionalità come tastierino numerico, set aggiuntivo di tasti multimediali, rullo del volume, pulsanti di scelta rapida aggiuntivi e retroilluminazione RGB con integrazione al software iCue di Corsair. Con l’utilizzo cablato, questa tastiera offre un polling rate fino a 8.000 Hz; wireless con dongle Slipstream, invece, si scende a 2.000 Hz. Funziona anche la connessione Bluetooth con collegamento a un totale di tre dispositivi contemporaneamente, intercambiabili tramite un pulsante apposito. Con l’utilizzo senza fili, l’autonomia prevista è pari a 50 ore con RGB attivo o 200 se disattivato.

Il prezzo? In Italia sul sito ufficiale Corsair si trova in vendita a 299,99 euro con consegna gratuita; è possibile selezionare il layout tra NA e IT prima dell’inserimento nel carrello.