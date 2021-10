Corsair svela il suo primo monitor da gaming Xeneon: 32' WQHD e 165Hz a 799,90 Euro

Corsair ha lanciato il suo primo monitor da gaming Xeneon 32QHD165, esordendo così in un’ulteriore parte del mercato PC dopo il suo successo nel campo di periferiche, memorie RAM, alimentatori, soluzioni per il raffreddamento a liquido e molto altro. Vediamo assieme tutti i dettagli di questo nuovo schermo.

Come si può intuire dal nome stesso del prodotto, il monitor Xeneon giunge con schermo IPS Quantum Dot da 32 pollici con risoluzione WQHD (2560 x 1440), refresh rate di 165Hz, tempo di risposta pari a 1ms, luminosità pari a 400 nit in SDR e 440 nit in HDR, color gamut 98% DCI-P3, 100% AdobeRGB e 100% sRGB, contrast ratio 1000:1 e certificazione HDR VESA DisplayHDR 400. Non mancano, inoltre, il supporto a AMD FreeSync Premium e la compatibilità con NVIDIA G-Sync.

Lato connettività troviamo 2 porte HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4, due porte USB-C 3.1 e due porte USB-A 3.1; troviamo persino un sistema di cable management per mantenere ordine sulla scrivania. Corsair offre inoltre 3 anni di garanzia con Zero Dead Pixel policy, così da garantire supporto prolungato ai suoi clienti.

Per quanto riguarda il prezzo al lancio, il monitor da gaming Xeneon 32QHD165 viene proposto in Italia a 799,90 Euro, con possibilità di preordinarlo già da oggi e riceverlo tra 2-3 settimane.

