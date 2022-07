Corsair svela nuove RAM DDR5 Vengeance RGB da 6600 MHz, si parte da 354,99 Euro

In seguito al lancio delle RAM Dominator DDR5 da 6400 MHz, Corsair passa nuovamente all’attacco annunciando la linea Vengeance RGB DDR5 per amanti delle alte prestazioni su PC da gaming e workstation, con kit capaci di arrivare a 6600 MT/s e 64 GB totali.

Disponibili nelle opzioni di colore nero o bianco, questi moduli offrono prestazioni elevate con il consueto, caratteristico stile RGB firmato Corsair. Inizialmente saranno disponibili kit 2x16 GB con velocità fino a 6.400 MT/s, ma in futuro non mancheranno kit 2x32 GB con frequenze fino a 6.600 MT/s.

I pacchetti RAM Vengeance RGB ottengono una illuminazione dinamica a dieci zone indirizzabile individualmente, racchiusa in una barra luminosa che avvolge la parte superiore di ciascun modulo; il risultato è una serie di luci senza soluzione di continuità, regolabili tramite software CORSAIR iCUE. Al contempo, iCUE serve per controllare le prestazioni della memoria e massimizzare l'efficienza, lavorando anche sull’overclocking per ottenere la massima stabilità.

Come dichiarato da Corsair, “i moduli VENGEANCE RGB DDR5 sono costruiti solo con chip di memoria selezionati a mano e testati rigorosamente per assicurare performance elevate e frequenze elevate”. A raffreddarli, poi, è il dissipatore in alluminio che completa l’estetica moderna del sistema.

Al momento sul sito italiano del produttore californiano non risultano disponibili, ma si trovano sul portale francese a partire da 354,99 Euro per i moduli 2x16 da 6.400 MHz. Non sono invece noti i prezzi per le versioni più potenti.

Lo scorso maggio, invece, ha debuttato il primo laptop da gaming Corsair.