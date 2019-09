Corsair svela i nuovi kit di RAM più veloci del mondo

Corsair ha reso disponibile il nuovo kit di RAM più veloce del mondo. Il Corsair Vengeance LPX DDR4-4866 da 16 GB (2x8GB) è il primo kit ufficiale classificato come DDR4-4866, nonché l’unico (per il momento) a raggiungere tali velocità.

Il prezzo di vendita delle Corsair Vengeance LPX DDR4-4866 è particolarmente alto e si attesta sui 984.99 dollari, probabilmente a causa del basso volume di produzione dei chip in questione. In ogni caso la nuova memoria dovrebbe funzionare su qualsiasi piattaforma moderna, sebbene sia progettata per dare il massimo con i processori Ryzen di terza generazione.

Corsair ha effettuato i test su alcune schede madri selezionate, tra cui Asus ROG Crosshair VIII, MSI Meg X570 e MSI Prestige X570, tutte rigorosamente fornite del nuovo chipset X570.

Le latenze dei nuovi kit si attestano su tempi piuttosto alti, precisamente 18-26-26-46. Per ovviare al problema delle alte temperature, Corsair ha dotato le RAM di un attacco per una ventola diretta, che sebbene non obbligatoria, potrebbe aiutare a raggiungere le frequenze massime.

Ricordiamo che i nuovi Ryzen 3000, grazie all’architettura Zen 2, sono stati progettati per lavorare con RAM che raggiungono frequenze mai viste prima.