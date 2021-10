Corsair, teaser del nuovo dissipatore AIO con display compatibile con Alder Lake

Poco meno di un anno fa vi raccontavamo la nostra esperienza con il Corsair H115i Capellix nella recensione completa del prodotto. Un AIO top di gamma per Corsair e complessivamente un ottimo dissipatore di fascia alta che, molto presto, potrebbe essere affiancato da un altro bellissimo dispositivo.

Sul profilo Instagram ufficiale di Corsair, infatti, nelle ultime ore è apparso un teaser molto interessante, che lascia intendere a chiare lettere come l'azienda voglia lanciare un dispositivo con un display circolare.

Per nostra fortuna, sul web sono apparsi anche i primi render del prodotto finale, un dissipatore All in One a liquido di forma cuboidale con angoli smussati e display sulla faccia superiore. Naturalmente, la fonte suggerisce anche la piena compatibilità con il socket LGA1700, dal momento che nelle immagini promozionali viene mostrato a bordo di una scheda madre Asus Prime Z690 per processori Intel Alder Lake di dodicesima generazione. Oltretutto, per i più curiosi, in foto si possono riconoscere anche le RAM Corsair Vengeance DDR5.

Nel breve video apparso su Instagram, invece, la compagnia ha mostrato alcune delle modalità d'uso del display, che permetterà di tenere sotto controllo la temperatura della CPU, la temperatura del liquido e la velocità della pompa.

A completare il prodotto troviamo un radiatore a doppia ventola, presumibilmente da 240 mm con due ventole da 120 mm, ma questo non esclude eventuali altre configurazioni al momento del lancio o subito dopo. Da notare, infine, come il cablaggio venga gestito, almeno in foto, tramite singolo condotto rivestito in nylon che poi si dirige verso il retro della scheda madre.

Nel frattempo, ricordiamo che sempre nelle scorse ore il produttore americano ha svelato le RAM DDR5 Corsair Dominator Platinum.