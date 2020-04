Con i corsi della NASA puoi diventare un astronauta durante il lockdown

Chi non ha mai avuto il sogno di viaggiare nello spazio? In particolare durante il lockdown per il Covid-19, molti di noi staranno immaginando di scappare tra le stelle. La NASA e l'ISS National Lab sono qui per aiutarci a diventare degli astronauti

Hanno sviluppato un programma di attività avventurose per tutti i bambini chiusi in casa per il lockdown, ma non solo per i bambini. Ci sono corsi per diventare astronauta, costruire un hovercraft e lanciare razzi. La NASA è molto attiva, negli scorsi giorni aveva lanciato il tool per cercare le immagini scattate da Hubble nel giorno del vostro compleanno.

"Gli astronauti guardano il mondo dallo spazio e vogliamo condividere la sua bellezza e pienezza," ha spiegato l'education manager dell'ISS National Lab. "Loro effettuano ricerche mediche o sono in grado di mostrare ai più giovani i misteri dell'Universo.

Adesso i bambini possono seguire la loro strada, grazie alle attività educative gratuite che permetteranno ai genitori di aiutarli ad esplorare le materie scientifiche. I bambini potranno prendere parte agli esperimenti, proprio come gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale e potranno confrontare i loro risultatati con quelli ottenuti nello spazio.

I più giovani potranno contribuire a progetti scientifici molto diversi, dal combinare immagini per la ricerca di nane brune e pianeti all'utilizzo di tracciamenti satellitari per seguire le popolazioni di pinguini.

Fino al 22 aprile potranno aiutare a scegliere quale pianta verrà coltivata dagli astronauti nello spazio. Servirà per la missione di SpaceX di Ottobre e dovranno scegliere tra alcuni legumi: erba medica, fagioli o lenticchie. Non è la prima iniziativa di questo tipo per la NASA, che nell'Agosto 2019 aveva invitato gli studenti a scegliere il nome del prossimo rover marziano.

Nel creare queste attività l'ISS National Lab spera di ispirare i giovani in questi tempi difficili. "Sappiamo che molti studenti stanno studiando a casa, e le attività concrete sono importanti per mantenere gli studenti attenti e partecipativi."