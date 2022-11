In Corsica è stato trovato uno strano animale mezzo gatto e mezzo volpe

Le volpi - che si stanno evolvendo per vivere in città - appartengono alla famiglia dei canidi e, se paragonati, hanno caratteristiche più simili a un cane piuttosto che a un felino... anche se nel 2019 in Corsica è stata riportata una scoperta molto bizzarra: un tipo di mammifero completamente nuovo con caratteristiche da volpe e da gatto.

La creatura, riporta Forbes, è stata chiamata "Cat-Fox" e oltre ad essere differente da qualsiasi specie felina è anche sconosciuta alla scienza. Le sue caratteristiche sono insolite: oltre a essere più lungo di un tipico gatto domestico, ha una coda folta come una volpe, ma anche orecchie larghe, baffi corti e denti canini sviluppati.

L'animale è noto in Corsica dal 2008, quando un'esemplare è stato catturato in un pollaio mentre faceva incetta di carne. Il gatto volpe è probabilmente una specie originaria di queste zone e, poiché è notturno e poco appariscente, è riuscito a sfuggire agli scienziati per secoli, secondo Pierre Bendetti, capo tecnico ambientale dell'Ufficio forestale e della caccia francese (ONFCS).

Secondo quanto riportato dagli scienziati, la creatura potrebbe essere stata portata nell'isola intorno al 6500 avanti Cristo. La specie è differente sia dal gatto selvatico europeo che da quello africano e, per questo motivo, le sue vere origini potrebbero risiedere in Medio Oriente. Un altro animale simile, così come riporta il Guardian, è stato osservato nel Borneo, ma abbiamo solo una fotografia purtroppo.

"Stiamo ancora scoprendo nuovi animali così sorprendenti [...]; è un'indicazione di quanto poco sappiamo", disse al Guardian Robert Timmins, ricercatore della Wildlife Conservation Society.