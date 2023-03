'È in corso un attacco hacker al conto corrente': la nuova truffa del falso poliziotto

Dopo aver parlato della truffa del pacco non consegnato, la Polizia Postale ha messo in guardia gli utenti italiani da un nuovo tentativo di truffa che sta interessando diversi nostri concittadini.

Secondo quanto emerso, questa nuova truffa avverrebbe attraverso la telefonata di un finto poliziotto che informerebbe i malcapitati di un presunto ed inesistente attacco hacker ai danni del conto corrente. I malviventi sono soliti agganciare le vittime tramite mail o SMS, attraverso cui chiedono l'invio del proprio numero telefonico a cui poi effettuano la chiamata. Qui, un operatore li avvisa che c'è stato un accesso abusivo al conto e si offre di offrire aiuto a spostare i risparmi su un presunto nuovo conto corrente sicuro ma che in realtà è gestito dallo stesso truffatore, il quale una volta completato l'accredito sparisce col bottino.

Per rendere il tutto maggiormente credibile, viene utilizzato un numero di telefono simile a quello del Servizio Polizia Postale di Roma, ed i meno attenti potrebbero cadere nel tranello.

La Polizia Postale consiglia di effettuare le verifiche per il proprio conto corrente esclusivamente attraverso le app ed i siti ufficiali (controllando l'URL) o tramite la filiale di competenza. Soprattutto, non si deve in alcun modo spostare il denaro verso altri conti correnti.