In corso la passeggiata spaziale dei due astronauti della NASA: ecco come seguirla

E' in corso in questi istanti la 230esima passeggiata spaziale della storia della Stazione Spaziale Internazionale. Protagonisti sono i due astronauti della NASA Chris Cassidy e Bob Behnken, che terranno le classiche attività di manutenzione, ma concluderanno anche il potenziamento del sistema di alimentazione.

Su quest'ultimo aspetto la NASA sta lavorando da quasi tre anni, ma l'onere ed onore di concludere il lavoro spetterà proprio a Cassidy e Behnken, che dopo quella di oggi terranno un'altra passeggiata il prossimo 21 Luglio 2020.

Nel bollettino pubblicato sul sito web, la NASA ha spiegato che durante la missione di oggi "saranno rimosse cinque delle sei vecchie batterie a nichel-idrogeno a favore del sistema di alimentazione comprensivo di tre batterie agli ioni di litio. Sarà installato anche tutto l'hardware supplementare di accompagnamento".

Concluso questo lavoro, Behnken e Cassidy rivolgeranno le loro attenzioni verso altre missioni cruciali non solo per l'Agenzia Spaziale Americana, ma anche per il futuro dell'umanità e dell'esplorazione spaziale.

La missione esterna di oggi durerà circa sette ore ed ha preso il via alle 13:30 circa italiane. Le riprese della diretta ufficiali provengono direttamente dai caschi in dotazione agli astronauti. Non sono escluse inquadrature mozzafiato del nostro pianeta, visto da lontano.

Ad inizio anno anche l'italiano Luca Parmitano ha tenuto una passeggiata spaziale per riparare un guasto.