Cortana addio anche su Windows 11: l'assistente vocale non funziona più da oggi

A fine luglio, Microsoft ha mandato Cortana in pensione: il colosso di Redmond ha annunciato che la sua assistente vocale non sarebbe più stata disponibile a partire da agosto né su smartphone né tantomeno su PC Windows. Il momento dell'addio è arrivato però solo oggi: gli utenti, infatti, hanno scoperto che l'app di Cortana non funziona più.

Stiamo parlando nello specifico dell'app di Cortana per Windows 11, dal momento che l'app di Cortana per iOS e Android è stata "pensionata" ben due anni fa, nel mese di aprile del 2021. Su Windows, però, l'assistente vocale di Microsoft ha continuato ad essere utilizzabile per alcune azioni di base, fino a quando anch'essa non è stata travolta dall'IA.

A giugno, Microsoft ha annunciato che Cortana avrebbe lasciato il passo all'AI Copilot di Windows, annunciato in primavera e che infine è stato implementato su Windows 11 nelle scorse settimane. L'IA di Microsoft, che per ora è un Chatbot senza possibilità di rispondere "a voce" alle domande dell'utente, ha immediatamente soppiantato Cortana nelle sue funzioni, risultando inoltre più rapido e versatile grazie al contributo dato dall'Intelligenza Artificiale.

Per questo, dopo averlo annunciato a luglio, Microsoft ha terminato il supporto a Cortana su Windows nelle scorse ore. L'annuncio è arrivato tramite un aggiornamento del supporto di Microsoft, che spiega che, oltre a Windows 11, l'azienda interromperà il supporto a Cortana in Microsoft Teams Mobile, Microsoft Teams Display e Microsoft Teams Rooms "nel corso dell'autunno del 2023". L'unica app in cui Cortana resterà disponibile dovrebbe essere quella di Outlook Mobile per Android e iOS, stando a quanto riportato dalla stessa Microsoft.

Aprendo l'app di Cortana su Windows 11, dunque, troverete una schermata nera che vi spiegherà che "Cortana su Windows come app standalone non è più supportata", rinviandovi poi alla medesima pagina di supporto che abbiamo citato in precedenza. Nelle prossime versioni del sistema operativo, dunque, è molto probabile che l'app scompaia del tutto.