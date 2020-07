Cortana, presto Microsoft cesserà il supporto alle app Android e iOS

Microsoft sta rivedendo il progetto Cortana, "spostando" l'assistente vocale all'interno di altri servizi e rimuovendolo da determinate integrazioni. Arriva in questo contesto l'annuncio odierno.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e iDownloadBlog, l'azienda di Redmond ha ufficialmente deciso che presto smetterà di supportare le applicazioni ufficiali legate all'assistente vocale, disponibili sul Play Store di Google (Android) e sull'App Store di Apple (iOS). L'annuncio è arrivato direttamente tramite un post pubblicato blog ufficiale di Microsoft, in cui la società di Satya Nadella illustra i prossimi cambiamenti relativi al progetto Cortana.

"Il supporto all'app Cortana per dispositivi mobili (Android e iOS) cesserà a partire dai primi mesi del 2021. Questo perché ora è possibile gestire calendario ed e-mail, partecipare alle riunioni e fare molto altro in modi differenti, come tramite l'esperienza offerta da Cortana su Windows 10, la sua integrazione in Outlook mobile e il prossimo arrivo nell'app per dispositivi mobili di Teams", ha scritto l'azienda di Redmond nel succitato post.

Insomma, Cortana non sparirà del tutto, ma tra non troppi mesi l'applicazione che gli utenti hanno utilizzato fino ad oggi non sarà più supportata da Microsoft. Inoltre, a partire da gennaio 2021 cesserà anche il supporto per quanto riguarda l'integrazione dell'assistente vocale con lo speaker Harman Kardone Invoke.

Per coloro che dispongono di questo modello, l'azienda di Redmond ha promesso un aggiornamento del firmware che permetterà di continuare ad ascoltare musica, podcast e stazioni radio tramite lo speaker. Inoltre, Microsoft ha affermato che offrirà 50 dollari di gift card agli utenti statunitensi che hanno effettuato almeno una richiesta a Cortana tramite Invoke dal 31 luglio 2019 fino a prima di questo annuncio.