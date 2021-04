Cortana saluta definitivamente iOS ed Android: è la fine di un'era

Come ampiamente preannunciato da Microsoft, Cortana oggi ha definitivamente salutato iOS ed Android. Il colosso di Redmond ha infatti rimosso l'applicazione dai rispettivi store.

"Come abbiamo annunciato a luglio, presto termineremo il supporto per l'app Cortana su Android e iOS, poiché Cortana continua la sua evoluzione come assistente di produttività", si legge in una nota di supporto Microsoft individuata da MacRumors . "A partire dal 31 marzo 2021, i contenuti Cortana che hai creato, come promemoria ed elenchi, non funzioneranno più nell'app per dispositivi mobili Cortana, ma sarà comunque possibile accedervi tramite Cortana in Windows".

Per quanto riguarda i promemoria, gli elenchi e le varie attività portate avanti con Cortana, ora sono disponibili nell'applicazione Microsoft To Do.

Il lancio di Cortana su iOS ed Android risale al Dicembre del 2015, con l'obiettivo di connettere i PC Windows 10 e gli smartphone, ma nonostante le riprogettazioni e le varie modifiche portate avanti dalla compagnia di Redmond, non ha mai riscosso il successo sperato. Satya Nadella qualche anno fa ha spiegato che nella strategia societaria Cortana non è più vista come un concorrente di Alexa e Google Assistant.

Nonostante questo addio ad iOS ed Android, però, Microsoft continua a puntare su Cortana e sta cercando di riposizionarla sul mercato.