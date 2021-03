Cortana tra una settimana saluterà Android e iOS: si conclude un'epoca

Se ne parlava già da tempo, ma l’annuncio ufficiale è giunto come un fulmine a ciel sereno: dopo la fine del supporto alle applicazioni mobile, l’assistente vocale Cortana di casa Microsoft cesserà il supporto completo ad Android e iOS in data 31 marzo 2021, abbandonando quindi anche gli ultimi prodotti mobili su cui è rimasta.

Come ripreso da Windows Central e postato da alcuni utenti via Twitter, infatti, la casa di Redmond ha deciso di avvisare tutti gli utenti che ancora sfruttano Cortana che l’assistente dirà addio alle piattaforme mobili per restare solamente su Windows 10 e nell’ecosistema Xbox, dove però l’integrazione di Amazon Alexa è avvenuta e per questo ci si aspetta un progressivo calo nel suo utilizzo.

La società statunitense ha poi rilasciato un comunicato ufficiale al riguardo: “Come annunciato a luglio, presto termineremo il supporto per l'app Cortana su Android e iOS, poiché Cortana continua la sua evoluzione come assistente di produttività. A partire dal 31 marzo 2021, i contenuti Cortana che hai creato, come promemoria ed elenchi, non funzioneranno più nell'app per dispositivi mobili Cortana, ma sarà comunque possibile accedervi tramite Cortana in Windows. Inoltre, i promemoria, gli elenchi e le attività di Cortana vengono sincronizzati automaticamente con l'app Microsoft To Do, che puoi scaricare gratuitamente sul tuo telefono. Dopo il 31 marzo 2021, l'app mobile Cortana sul telefono non sarà più supportata”.

Insomma, sembra proprio essere giunta la fine in ambito mobile per l’assistente vocale di Microsoft che ha esordito nell’aprile 2014 su Windows Phone 8.1; non sparirà invece, per ora, da PC e Xbox.

A proposito di Microsoft, il browser Edge ha un nuovo bug particolarmente noioso riguardante Startup Boost, il quale impedisce di chiuderlo definitivamente e, anzi, continua a riavviarlo creando nuovi processi.