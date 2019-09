La Corte Europea: Google non deve applicare il diritto all'oblio su scala globale

C'era molta attesa per la decisione della Corte di Giustizia Europea sulla vicenda di Google. L'organo sovrannazionale del Vecchio Continente ha stabilito che il motore di ricerca non dovrà garantire il diritto all'oblio a livello globale.

La Suprema Corte ha infatti esaminato i due casi che coinvolgevano il motore di ricerca, che quindi non sarà obbligato a rimuovere link e contenuti per conto di alcuni utenti su scala mondiale.

La sentenza fa seguito ad una decisione sul così detto "diritto all'oblio" emessa cinque anni fa, che garantisce ai cittadini europei il diritto di chiedere ai motori di ricerca come Google, di rimuovere informazioni sensibili su di loro. In particolare viene fatto riferimento a possibili crimini o inchieste giudiziarie passate, ma alla luce di tale ordinanza i contenuti che in Europa verranno considerati come dimenticabili, potranno essere visti nei risultati di ricerca al di fuori dell'UE.

La vicenda era molto spinosa e siamo certi che non si faranno attendere proteste e reazioni. Google era finito sulla graticola nel 2016 in Francia, quando il watchdog per la privacy CNIL gli aveva intimato il pagamento di una sanzione da 100mila Euro a Big G in quanto si era rifiutato di rimuovere su scala globale alcune informazioni sensibili dai risultati di ricerca.