La corteccia di quest'albero potrebbe diventare rivoluzionaria nella medicina

Recentemente è emersa una scoperta che potrebbe rivoluzionare il campo della medicina antivirale: la corteccia di salice, nota da secoli per le sue proprietà curative, si rivela un alleato inaspettato nella lotta contro i virus.

L'estratto di corteccia, già noto per combattere dolore e infiammazione grazie al composto salicin, da cui deriva l'aspirina, ha dimostrato un'efficacia sorprendente contro gli enterovirus, un gruppo di virus per i quali non esistono attualmente farmaci approvati che li contrastino direttamente. Ma la portata della scoperta non si ferma qui: recenti studi hanno evidenziato come l'estratto possa agire efficacemente anche contro un'ampia gamma di virus, indipendentemente dalla loro struttura.

Il team di ricerca ha creato un estratto dalla corteccia di salice coltivato commercialmente, macinandola, immergendola in acqua calda e filtrando il risultato. Questa soluzione è stata poi testata su cellule infettate da diversi tipi di organismi, inclusi Coxsackievirus A e B, coronavirus stagionali e SARS-CoV-2, mostrando un'azione antivirale efficiente su tutti i fronti. L'estratto sembra agire sulla superficie dei virus, inibendone l'infezione, con meccanismi d'azione che variano a seconda della struttura del virus stesso.

Sebbene ulteriori ricerche siano necessarie per comprendere appieno quali composti della corteccia siano responsabili di queste proprietà antivirali, i risultati finora ottenuti gettano le basi per futuri studi e aprono la strada a nuove strategie di combattimento contro le epidemie virali. L'umile salice potrebbe rivelarsi un eroe inaspettato, offrendoci nuovi strumenti per affrontare le sfide virali della vita quotidiana.

Chissà se riusciremo a debellare questo virus che molti di noi trasportano.