Il corteggiamento ha aiutato i dinosauri a prendere il volo

Secondo uno studio dei paleontologi dell'Università dell'Albert, attrarre compagni con esibizioni appariscenti potrebbe aver aiutato i dinosauri a sviluppare piume che hanno poi permesso loro di volare.

"Le prime ali con piume complesse si presentano in minuscoli dinosauri rapaci che potevano paracadutarsi e planare in stile scoiattoli volanti attraverso le cime degli alberi preistorici", ha dichiarato Scott Persons, che ha guidato lo studio.



"Abbiamo studiato come i dinosauri sono passati dallo stare al caldo con semplici piume a virare su ali con piume piú complesse."



Lo studio sostiene che le piume più grandi, più rigide e più piatte si sono gradualmente evolute sulle braccia e sulle code dei dinosauri per essere sventolate e agitate nel corteggiamento, portando, infine, all'evoluzione degli uccelli, un'interpretazione supportata da una crescente documentazione fossile di piume.



"L'esibizione sessuale rimane un'importante funzione svolta dalle piume complesse in alcuni uccelli anche oggi", ha detto Persons.



Le piume degli uccelli hanno ciascuna un albero cavo centrale chiamato rachide, mentre le piume fossili su molti dinosauri erano coperte solo da strutture più semplici, simili a peli, che non avevano nulla a che fare con il volo. Servivano da isolante, per mantenere caldi i dinosauri.



"Passare da semplici piume pelose a sofisticate piume di volo è un grande salto. L'evoluzione normalmente non funziona per grandi salti. È graduale", ha spiegato Persons. "Riconoscere la funzione intermedia della componente sessuale potrebbe spiegare la gradualitá con cui le piume semplici sono divenute complesse".



Sebbene lo studio offra indizi sui passi evolutivi che portano dai dinosauri agli uccelli, ci sono ancora molti misteri paleontologici da esplorare, per quanto riguarda le piume fossili (non si trovano sempre e solo grandi ossa).



"Ci mancano ancora chiari esempi di piume sessualmente dimorfiche nei dinosauri. Oggi, è facile distinguere i sessi di molti uccelli in base alle loro piume. Questo era molto probabilmente vero per i dinosauri piumati, ma non abbiamo ancora trovato un esempio definitivo".