A corto di idee per i regali di Natale? Su Amazon sono disponibili i buoni speciali

La scelta dei regali di Natale non è mai facile, ma al giorno d'oggi grazie agli e-commerce è possibile accontentare tutti immediatamente grazie all'infinita disponibilità di prodotti. Amazon però va anche oltre ed ha lanciato i buoni regalo di Natale, disponibili in varie forme.

Collegandosi all'apposita pagina sarà possibile scegliere tra vari formati: si passa da quelli digitali e da stampare a casa, disponibili in pochi minuti, ai biglietti d'auguri e cofanetti, per cui la società di Jeff Bezos propone la consegna gratuita a casa del destinatario.

L'importo minimo del buono varia a seconda dell'opzione scelta: in generale per i cofanetti si parte da almeno 20 Euro ad un massimo di 1.000 Euro, ma per alcune versioni è richiesta anche una spesa minima di 50 Euro.

Alcuni cofanetti inoltre includono anche delle decorazioni sulla scocca che possono essere appese direttamente all'albero di Natale. Chiaramente Amazon garantisce la consegna in 24 ore agli utenti Prime, ma è comunque consigliabile effettuare l'ordine rapidamente per evitare di incappare in possibili problemi di consegna dettati dall'elevato carico di lavoro per i corrieri e Poste Italiane, che potrebbe ritardare di qualche giorno la consegna.

L'acquisto si può effettuare come qualsiasi altro oggetto presente in listino.

D'altronde, lo dice anche Babbo Natale che non poteva lasciarsi sfuggire i cofanetti.