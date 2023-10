Il cortometraggio 'Bro' di Federico Moccia girato con Edge 40 Pro, sarà mostrato a Lucca

Motorola ha annunciato che la nuova opera cinematografica di Federico Moccia, “Bro”, presentata ieri presso lo Spazio Lenovo, è stata girata interamente con il nuovo Motorola Edge 40 Pro, il top di gamma della linea Edge 40. Il corto sarà presentato al pubblico al Lucca Comics & Games.

Realizzato in collaborazione con Motorola e prodotto da Orange Pictures ed Adler Entertainment, Bro vede 4 ragazzi e 4 ragazze nel pieno dell’adolescenza, un gruppo di giovani 16/17enni che vive in continua evoluzione di amori, delusioni, entusiasmi, tradimenti e lascia le tracce della propria quotidianità nelle chat, nei social e nei video e cerca di trovare un senso alle emozioni tipiche dell’adolescenza. Tutte le esperienze dei protagonisti passano dallo smartphone che vene vissuto come un’appendice fondamentale del corpo.

Nel cast troviamo Jenny De Nucci de “Il Collegio” ed Elenonora Gaggero che ha realizzato alcune serie tv per Disney.

“In linea con il nostro claim, Power To Empower, i device Motorola si sono rivelati lo strumento ideale per l’idea del regista, Federico Moccia, con cui siamo lieti di collaborare,” afferma Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia, “Infatti, grazie all’alta qualità dei nostri device abbiamo permesso alla troupe di girare le scene direttamente tramite i telefoni, confermando una centralità sempre maggiore degli smartphone che viene trattata anche tra i temi chiave del corto. Impossibile non considerare oggi l’impatto degli smartphone nella vita quotidiana degli adolescenti: un tema che, come Motorola, non possiamo certo trascurare”. Conclude Bulgarella. “Il telefonino è ormai diventato una vera e propria propaggine, un'emanazione, una falange dei ragazzi di oggi.” afferma Federico Moccia, Regista e Sceneggiatore. “Abbiamo trovato in Motorola il partner ideale, allineato al nostro obiettivo di far emergere le nuove generazioni, le loro incredibili potenzialità, ma anche le loro fragilità. Il telefonino è la loro espressione, la loro memoria, i loro occhi e il loro cuore e abbiamo voluto rappresentarlo non solo attraverso la narrazione del corto, ma anche con gli strumenti di realizzazione. Grazie a Motorola abbiamo potuto avvicinarci davvero al vissuto di un adolescente, che filtra tutte le sue esperienze quotidiane attraverso lo smartphone,” conclude Moccia.