I corvi sono incredibili: fanno i funerali... ma in un modo molto strano

Potreste mai immaginare un gruppo di corvi che si raduna attorno a un loro simile caduto, emettendo richiami d'allarme e osservando attentamente la scena? No, non è una scena da un film fantasy, ma un fenomeno reale studiato dalla scienza del corvid thanatology, campo che esplora le reazioni dei pennuti di fronte alla morte.

Questi uccelli noti per la loro intelligenza, usati per raccogliere i mozziconi di sigaretta, non solo riconoscono la morte, ma sembrano anche condurre dei 'funerali' per i loro compagni deceduti.

Attenzione, non stiamo parlando di cerimonie solenni come quelle umane; piuttosto, questi raduni hanno un obiettivo più pragmatico e forse anche un po' macabro. I corvi utilizzano questi momenti per investigare la causa della morte, per capire se vi è una minaccia imminente capace di mettere a rischio il resto del gruppo.

Durante questi raduni, che possono durare dai 15 ai 20 minuti, le creature emettono una serie di richiami d'allarme e osservano attentamente la carcassa, cercando di dedurre le circostanze che hanno portato alla morte del loro simile. La storia non finisce qui: alcuni studi hanno mostrato che i corvi sono in grado di associare specifici volti umani a situazioni di pericolo (e capiscono persino il concetto di "valore").

In esperimenti condotti a Washington, i ricercatori hanno utilizzato maschere e uccelli impagliati per testare le reazioni dei corvi. I risultati hanno mostrato che questi animali possono ricordare un volto associato a una minaccia per un periodo fino a sei settimane. Ciò ci dice non solo quanto questi uccelli siano intelligenti, ma anche quanto siano complessi i loro comportamenti sociali e le loro reazioni emotive.