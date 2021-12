I corvi sono così intelligenti che capiscono il concetto di 'valore' di uno strumento

Siamo a conoscenza da molto tempo dell'intelligenza dei corvi, ma un nuovo studio pubblicato sulla rivista eLife ha scoperto che sono capaci di assegnare valore ai loro strumenti come facciamo noi esseri umani. Proprio come quando comprate un nuovo telefono e avete paura di graffiarlo, anche i corvi si preoccupano di questo aspetto.

"Molti di noi si preoccuperanno di un telefono nuovo di zecca, assicurandosi che non si graffi, cada o che si possa perdere. Ma potremmo invece maneggiare un vecchio telefono con uno schermo rotto con molta noncuranza", ha dichiarato l'ecologa comportamentale Barbara Klump del Max Planck Institute in Germania.

La cornacchia o corvo della Nuova Caledonia è una creatura talmente intelligente che gli scienziati la utilizzano come "specie modello" per gli studi. Questi volatili sono così arguti che, oltre a utilizzare gli oggetti trovati come strumenti, possono modellarli o addirittura costruirli da più parti che sono individualmente inutili. Caratteristiche simili sono state osservate solo nei primati. A proposito, recentemente è stato scoperto che i primati hanno utilizzato uno strumento a loro sconosciuto.

Quali strumenti utilizzano questi uccelli? I corvi usano dei bastoncini da infilare all'interno delle fessure degli alberi per infastidire i vermi. Quando i vermi attaccheranno il bastoncino, mordendolo, la cornacchia ritira lo strumento a agguanta il suo pasto - un po' come una sorta di "canna da pesca". Siete stupiti? Non per niente l'intelligenza dei corvi è comparata a quella delle scimmie.



Nello studio i ricercatori hanno dato a 27 corvi due tipi di strumenti: dei bastoni normali e altri "uncinati", caratteristica che permetteva loro di catturare con molta facilità i vermi (addirittura 10 volte più velocemente). Gli esperti hanno osservato che le creature tendevano a conservare con cura i bastoncini uncinati, avendo meno cura invece dei bastoncini normali. Inoltre gli uncini venivano anche riposti all'interno di luoghi sicuri.