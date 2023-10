Cos'è accaduto a Lyca Mobile? Un cyberattacco ha dato problemi

Sono ormai trascorsi due anni dal cambio di brand identity di Lyca Mobile, ma ora il provider virtuale di servizi telefonici torna a fare notizia. L'azienda con sede in Inghilterra è infatti stata oggetto di un grave cyberattacco che ne ha distrutto le infrastrutture per un paio di giorni: ecco cosa è successo.

Stando a quanto riporta TechCrunch, Lyca Mobile è stata vittima di un grave cyberattacco. L'operatore, che dice di essere il "più grande Mobile Virtual Network Operator (MVNO) al mondo", ha confermato che i problemi riscontrati negli ultimi giorni su scala globale (specie nei Paesi in via di sviluppo, dove Lyca ha il grosso della sua utenza) sono diretta conseguenza di un attacco hacker di ampio respiro.

Quest'ultimo ha impedito le ricariche telefoniche in tutto il mondo, distruggendo i sistemi di ricarica online, via app e presso i punti vendita fisici convenzionati. Inoltre, anche diverse chiamate nazionali e internazionali sono state bloccate in seguito all'attacco. Gli unici mercati di Lyca che si sono "salvati" dall'attacco sono stati gli Stati Uniti, l'Australia, la Tunisia e il Regno Unito.

In un primo momento, i rappresentanti di Lyca Mobile hanno spiegato che "siamo ottimisti riguardo la cifratura dello storico delle informazioni degli utenti, ma terremmo informati i clienti sugli sviluppi delle nostre investigazioni. Lavoreremo con i nostri partner per stabilire cosa sia accaduto". Sfortunatamente, però, pare che le previsioni di Lyca fossero fin troppo ottimiste.

Il 6 ottobre, infatti, è sempre TechCrunch a spiegare che i dati dei clienti di Lyca Mobile sono stati sottratti durante l'attacco hacker di due giorni prima. L'azienda ha confermato che l'attacco è avvenuto il 30 settembre, spiegando di aver "preso tempestivamente tutte le azioni necessarie" per contenere la minaccia. Tuttavia, riporta sempre Lyca Mobile, "il gruppo hacker è entrato in possesso dei dati personali di alcuni utenti", senza fornire ulteriori informazioni a riguardo. Al momento, Lyca Mobile ha ben 16 milioni di clienti in tutto il mondo.