Che cos'è l'Alliance for OpenUSD? Ecco perché c'entrano Apple e Pixar

A inizio agosto, vi abbiamo spiegato che Apple ha unito le forze con Pixar e NVIDIA nella fondazione della Alliance for OpenUSD, che definirà gli standard dell'animazione 3D per il VR, l'AR e la Realtà Mista, ma anche per il cinema d'animazione e il Metaverso. Ma di cosa si tratta, nello specifico?

Come spiega The Verge, la Alliance for OpenUSD è un gruppo formato da Apple, Adobe, Pixar, NVIDIA e Autodesk, tutte aziende leader nel settore dell'hi-tech (sia dal punto di vista hardware che da quello software), che si sono impegnate nello sviluppo di una tecnologia standard per l'animazione 3D nota come Universal Scene Description, abbreviata come USD. No, l'acronimo non c'è entra niente con il Dollaro, mentre OpenUSD non è né una criptovaluta né un'improbabile stablecoin.

Pixar già utilizza la Universal Scene Description per i propri film e le proprie esperienze animate in 3D, ma lo standard deve essere pesantemente rivisto e ingrandito se le aziende che lo hanno adottato vogliono davvero che esso diventi il punto di riferimento per l'animazione tridimensionale sotto ogni punto di vista. Lo standard dovrebbe comunque facilitare non solo l'animazione di scene 3D, ma anche e soprattutto la creazione di tool e strumenti standardizzati utilizzabili da artisti, designer, sviluppatori e programmatori per i loro progetti 3D.

Insomma, USD potrebbe essere una piccola rivoluzione per tantissimi settori, tra i quali troviamo quelli degli effetti speciali del cinema (proprio ora che gli specialisti VFX hanno creato un sindacato negli Stati Uniti d'America), dell'animazione tridimensionale, e soprattutto del gaming, del Metaverso e delle esperienze in Realtà Virtuale, Mista e Aumentata.

All'atto pratico, tutte le animazioni per questi prodotti verranno salvate con il formato .USD, in modo da essere utilizzabili su tutti i software proprietari di aziende come Pixar, Adobe, NVIDIA e Autodesk. Un enorme passo avanti per chi lavora nel mondo dell'animazione tridimensionale. Ma cosa c'entra Apple in questo consorzio? È possibile che il colosso di Cupertino sia entrata a far parte di OpenUSD per invogliare gli sviluppatori a lavorare su Apple Vision Pro, facilitando la programmazione di esperienze VR e AR, Metaversi, videogiochi e film appositamente pensati per il visore.