Cos'è l'alopecia? Esiste una cura per contrastare questa caduta dei capelli?

Perdere i capelli può essere un vero e proprio trauma. La calvizie maschile colpisce oltre il 50% degli uomini sopra i 50 anni, mentre quella femminile circa il 40% delle donne sopra i 40 anni. Esistono alcune condizioni, però, che prendono di mira i capelli: l'alopecia è una di questa e può colpire persone di qualsiasi sesso e di qualsiasi età.

Per alopecia si intende il processo di diminuzione della qualità (come colore o spessore) e della quantità di capelli. Ne esistono di diversi tipi, come l'alopecia areata, una condizione in cui la caduta dei capelli si verifica in piccole macchie rotonde principalmente sul cranio, alopecia totale, in cui le persone perdono tutti i capelli sul cuoio capelluto o alopecia universalis, in cui si possono perdere tutti i peli del corpo (la stampa in 3D potrebbe risolvere questo problema).

La causa esatta dell'alopecia è sconosciuta, ma si pensa che sia una malattia autoimmune; secondo il National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti, l'alopecia areata colpisce circa una persona su 4.000. La percentuale di persone che sviluppano l'alopecia unversalis o totalis è invece compresa tra il 7 e il 25%. Numerosi geni sono stati collegati alla malattia, compresi alcuni che svolgono un ruolo nel corretto funzionamento del sistema immunitario.

La condizione non è ereditaria, ma alcune persone possono ereditare una predisposizione genetica che le rendono più suscettibili all'alopecia. Nonostante sia difficile affermarlo, anche i fattori ambientali possono incidere sulla condizione, come stress o malattie, traumi e infezioni. Allo stato attuale, ci sono solo trattamenti per l'alopecia che risultano più efficaci nel trattamento dei casi lievi, ma nessuna cura.

Sempre secondo il National Institutes of Health degli Stati Uniti, solo il 10% circa dei pazienti guarisce completamente. Nel frattempo, la scienza sta cercando una tecnica per far crescere i capelli grazie alle cellule staminali.