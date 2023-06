Che cos'è Amazon Appstore? Il negozio alternativo da installare su Android e Windows 11

Usualmente i possessori di dispositivi Android sono soliti utilizzare il Play Store per scaricare le app (o comunque soluzioni come Huawei AppGallery), mentre quelli Windows 11 fanno uso dell'immancabile Microsoft Store. Tuttavia, ciò che potreste non sapere che è in entrambi questi contesti esiste uno store ufficiale Amazon per le app.

Ciò a cui si fa riferimento è Amazon Appstore, soluzione originariamente legata ai dispositivi dell'azienda di Andy Jassy che al giorno d'oggi risulta però scaricabile gratuitamente anche su Android e Windows 11. In parole povere, sì: potete tranquillamente aggiungere uno store digitale di un'azienda blasonata al vostro dispositivo di fiducia.

Certo, questo negozio delle app può risultare un po' limitato rispetto a quelli classici, ma può comunque risultare potenzialmente intrigrante per espandere il bacino software a propria disposizione. Questo soprattutto su Windows 11, visto che in questo caso si fa riferimento alla possibilità di usare app Android su Windows. Per tutti i dettagli del caso a tal proposito, potreste voler dare un'occhiata direttamente alle linee guida ufficiali di Microsoft.

Per quel che concerne Android, invece, lo store di Amazon potrebbe risultare interessante principalmente per quei dispositivi senza servizi Google. In questo caso, risulta possibile installare lo store manualmente tramite file APK semplicemente scaricando il tutto a partire dal portale ufficiale di Amazon.