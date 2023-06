Che cos'è Amazon Prime Lite? Tutto sull'abbonamento low cost estero

In seguito alle prime avvisaglie su Amazon Prime Lite, è arrivato il momento di tornare a fare riferimento in questa sede all'abbonamento low cost del popolare servizio e-commerce. Quest'ultimo è infatti stato lanciato ufficialmente nel primo mercato, dopo una fase iniziale di test per utenti selezionati.

A tal proposito, come riportato da The Indian Express, l'azienda di Andy Jassy sta puntando al mercato indiano per questo abbonamento, che mette da parte alcuni dei classici benefici della sottoscrizione Prime ma permette comunque di accedere a possibilità non di poco conto per chi è solito sottoscrivere questo tipo di abbonamento.

Al prezzo di appena 999 rupie all'anno (circa 11 euro al cambio attuale), risulta infatti possibile usufruire della consegna gratuita su ordini selezionati nell'arco di due giorni. Per gli utenti indiani interessati invece alla consegna gratuita in un giorno c'è l'abbonamento Prime standard, che nel mercato indiano ha un costo di 1.499 rupie all'anno (circa 17 euro).

Prime Lite include in ogni caso anche l'accesso al servizio di streaming Amazon Prime Video, nonostante ci siano delle limitazioni. Si arriva infatti alla risoluzione HD e si possono utilizzare al massimo due schermi in contemporanea. Nell'abbonamento low cost non sono invece inclusi benefici quali Amazon Music, Prime Reading, Prime Advantage e Prime Gaming.

Si fa notare per il resto la possibilità di scegliere la consegna gratuita "con calma" per ottenere un cashback di 25 rupie per ordine (è però necessario disporre di un indirizzo idoneo), così come non passa inosservato il fatto che gli utenti Prime Lite possono comunque scegliere di optare per la consegna mattutina per un determinato ordine, pagando però 175 rupie in più.

Insomma, Amazon sta lanciando per il mercato indiano un abbonamento low cost che va a strizzare l'occhio agli utenti che non hanno sempre bisogno di consegne particolarmente rapide e non hanno particolari esigenze in termini di accesso a Prime Video (e così via). Chiaramente per ora il tutto è limitato solamente all'India, ma sarà interessante vedere se in futuro ci sarà qualche tipo di estensione.