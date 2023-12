Cos'è Amazon Second Chance? L'impegno ambientale che vi fa risparmiare

Dopo avervi spiegato il funzionamento delle liste regali su Amazon, è giunto il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine a un'altra questione relativa al popolare store e-commerce che potreste non conoscere. Questa volta si tratta dell'iniziativa Amazon Second Chance, che offre diverse possibilità non di poco conto.

A cosa si fa riferimento? Ebbene, come si evince d'altronde anche dal nome, si tratta di un programma di sostenibilità associato all'azienda di Andy Jassy. In parole povere, Amazon mette a disposizione degli utenti diverse opzioni per ridurre l'impatto ambientale derivante dagli acquisti, consigliandoli sul da farsi.

Collegandosi dunque alla pagina dell'iniziativa Amazon Second Chance risulta possibile trovare, ad esempio, indicazioni su come riciclare gli imballaggi Amazon. Non mancano inoltre informazioni relative alle possibilità di riciclo per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come vengono consigliate alcune opzioni che possono tornare utili per la riparazione dei dispositivi (che si passi per Amazon o per iFixit). Tra i vari consigli, c'è quello di selezionare, se possibile, un giorno unico per le consegne.

C'è però anche una possibilità di risparmio, visto che Amazon mette in bella vista una sezione dedicata agli articoli usati, che include sia Amazon Renewed che Amazon Seconda mano. Insomma, capite bene che approfondire l'iniziativa Amazon Second Chance può rivelarsi interessante sotto più punti di vista.