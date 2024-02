Cos'è l'anno Galattico e perché è così importante per comprendere la Via Lattea?

Siamo abituati a scandire il nostro tempo considerando il movimento di rotazione della Terra e di rivoluzione attorno al Sole. Sono tuttavia in pochi a sapere che anche la nostra stella si muove nello spazio, seguendo una propria orbita dentro la Via lattea.

Questo movimento sorprendente coinvolge a sua volta l'intero sistema solare, con tutte le sue lune e i pianeti, scandendo quello che gli astronomi definiscono Anno Galattico, ovvero il tempo necessario alla nostra stella per concludere la propria orbita.

Esso ha la durata di circa 225-250 milioni di anni ed è frutto dell'attrazione gravitazionale esercitata dal buco nero supermassiccio che risiede al centro della galassia. Non dobbiamo però immaginare il nostro sistema solare come un oggetto che viaggia a grandi velocità nello spazio, sfrecciando vicino ad altri oggetti celesti del tutto inermi.

A ruotare attorno al centro della galassia non è solo il Sole, ma l'intero braccio periferico su cui si trova il sistema solare. In questa folle corsa attorno alla Via Lattea (questo link vi riporta ad un articolo che vi spiega perché la nostra galassia si chiama così), siamo dunque seguiti da tutte le altre stelle e le nebulose a noi vicine, una realtà che ci mette al sicuro da possibili disastri naturali.

Tuttavia, secondo alcuni astronomi, l'attraversamento di alcune regioni spaziali dense di materia può aver influenzato direttamente l'attività della nostra stella e stravolgere completamente l'evoluzione della vita sulla Terra. Lungo infatti il suo percorso orbitale, il Sole può andare incontro a regioni ricche di detriti, frutto di esplosioni stellari come di altri grandi fenomeni cosmici, che possono interagire con il nostro pianeta.

La stessa grande estinzione dei dinosauri è stata spesso associata all'attraversamento di queste regioni spaziali potenzialmente ricche di meteoriti, ma visto che fino a questo momento è stato impossibile testare questa teoria essa rimane solo una supposizione.

Anche la particolare forma della nostra galassia può essere considerata responsabile di alcune lontane estinzioni ed è per questa ragione se gli astronomi si stanno impegnando a lungo per capire come mai la Via Lattea possiede una forma allungata. Più la galassia dispone di una forma ellittica, più il viaggio di una sua stella attorno al centro galattico rischia di essere lungo e compromesso da diverse sfide.

Facendo i calcoli, gli astronomi sono stati in grado di valutare quante volte il nostro sistema ha orbitato attorno al centro galattico, a partire dalla nascita del Sole. La risposta è sorprendente: sole 20 volte. Il viaggio attorno alla galassia è infatti troppo lungo per essere compiuto rapidamento e seppur il Sole viaggia nello spazio alla velocità incredibile di 820.000 km orari, non è sufficiente per raggiungere rapidamente l'altra estremità dell'orbita.

Per la nostra specie, l'anno galattico è sicuramente un metro di misura temporale troppo grande da poter essere utilizzato nella vita di tutti i giorni, ma è anche vero che il suo utilizzo nella ricerca consente di capire quando sono avvenuti determinati fenomeni cosmici, che hanno dato il volto all'universo che conosciamo.