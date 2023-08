Cos'è l'ansia e come controllarla? Queste tecniche potrebbero essere utili

Al giorno d'oggi si sente spesso parlare di "ansia", un disturbo che può divenire invalidante i cui sintomi e problematiche colpiscono persone di diverse fasce d'età.

Avendo origine nel cervello e in particolare nell'amigdala, questa invia segnali di pericolo, nel tentativo di preparare il corpo ad affrontare tale situazione difficile. Ciò che provoca quelle sensazioni negative è una molecola in particolare, ossia l'adrenalina rilasciata nel corpo.

Tuttavia, l'ansia può essere del tutto fisiologica ma quando diviene patologica, bisogna sapere come agire per cercare di controllare i sintomi ed impedire che questa vada a ledere la quotidianità dell'individuo.

Nonostante non esista ancora una cura in grado di eliminare definitivamente l'ansia patologica, esistono dei metodi per cercare di controllare ed alleviare i sintomi presentati da essa.

Per esempio, una terapia comportamentale cognitiva potrebbe migliorarne i sintomi. Lavorando con un professionista si potrebbe cambiare il pensiero su determinati eventi che la causano e modificare il modo in cui il corpo reagisce. Inoltre, un professionista potrebbe anche optare per una desensibilizzazione, aiutando il soggetto ad affrontare le proprie paure direttamente.

Molto importanti per la gestione di questo disturbo, sono le tecniche di respirazione che consistono nel fare respiri lenti, profondi e controllati. Ma anche l'aromaterapia potrebbe essere utile poiché gli odori, spesso, hanno la capacità di far rilassare mente e corpo.

Bagni caldi, lunghe passeggiate all'aperto e scrivere un diario delle emozioni, potrebbero, inoltre, aiutare il soggetto affetto dall'ansia a calmare quella sensazione di agitazione, fino a farla sparire.

Inoltre, una dieta poco sana e l'eccessivo consumo di cibi fritti potrebbero aumentare il rischio di sviluppare l'ansia. Dunque, optare per alimenti sani e cotture semplici potrebbero contrastare i sintomi invadenti di questo disturbo.