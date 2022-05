Che cos'è l'app Download More RAM sul Microsoft Store? La storia

Sul Microsoft Store è disponibile un'app chiamata "Download More RAM", che al momento in cui scriviamo ha tra l'altro 4 stelle in termini di recensioni. Cosa significa tutto ciò? Bisogna "scavare" un po' nel mondo del Web per comprenderlo.

Ebbene, come spiegato da Know Your Meme, la frase "Download More RAM" è associata a uno scherzo che gli utenti del Web sono soliti effettuare verso coloro che non sono molto pratici con il mondo della tecnologia. Infatti, chiaramente non è possibile scaricare RAM. Fin qui tutto chiaro: i banchi di RAM non possono essere realmente sostituiti a livello software (anche se nel corso degli anni sono emerse questioni interessanti, come quella relativa al file di paging di Windows).

In parole povere, è inutile scaricare l'app (che tra l'altro, stando agli screenshot che si possono vedere sul Microsoft Store, sembra semplicemente mettere in evidenza una "barra di progressione" e poco altro), ma ciò che è interessante è conoscere la storia di come tutto è iniziato per quel che concerne l'ormai ben noto meme.

A tal proposito, dovete sapere che il 20 gennaio 2004 sul noto forum Apple Insider l'utente SpcMs aprì un thread chiedendo se fosse possibile scaricare RAM sul suo computer. Chiaramente qualcuno rispose subito che non era possibile fare tutto ciò, ma in seguito le classiche dinamiche del Web hanno portato il tutto a diventare un meme, visto anche che altri utenti in altri forum hanno provato a effettuare richieste simili nel corso degli anni.