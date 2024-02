Cos'è App Mall su Android? Tutto sullo store aggiuntivo dei dispositivi Xiaomi

Se siete dei possessori di un dispositivo legato a Xiaomi o ai sub-brand POCO e Redmi, ultimamente potreste aver notato l'aggiunta di un'applicazione tra quelle preinstallate mediante la personalizzazione software. Si fa riferimento ad App Mall, che usualmente compare nella schermata Home.

In un contesto come questo, magari dopo aver acquistato qualche dispositivo legato alla Redmi Note 13 Series, potreste dunque esservi chiesti quale sia la funzione di tale applicazione. Questo anche perché, magari, avete visto che spesso presenta una schermata con pubblicità già all'avvio. Ebbene, si fa riferimento a uno store di applicazioni aggiuntivo.

In parole povere, sui dispositivi Xiaomi più recenti, App Mall, chiamato internamente anche Mi App Mall o ancora GetApps, va ad affiancare il ben noto Play Store. Per intenderci, la descrizione legata ai termini e condizioni dell'app recita banalmente: "Qui puoi trovare, scaricare e installare app". Non è dunque un caso che al primo avvio, dopo la schermata pubblicitaria e la questione termini e condizioni, App Mall consigli di installare un buon numero di app.

Va detto, però, che spesso il download delle app è comunque associato al Play Store, per quanto poi internamente ci siano classifiche diverse e la possibilità di impostare un apposito profilo Xiaomi. Capite bene, insomma, che c'è un motivo se più di qualcuno si è interrogato sull'effettiva utilità di un'app aggiuntiva di questo tipo all'interno di MIUI/HyperOS. In ogni caso, adesso sapete di cosa si tratta.