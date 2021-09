Ecco cos'è l'arcobaleno di fuoco: un fenomeno estremamente raro

I cieli della Carolina del Sud sono stati illuminati da un incredibile fenomeno chiamato "arcobaleno di fuoco". Aldilà di quello che si potrebbe credere, non ha nulla a che fare con gli incendi che hanno coinvolto gli Stati Uniti nell'ultimo periodo ma si tratta di un singolare allineamento di forze atmosferiche.

Il loro vero nome è "archi circumorizzontali" e si verificano quando la luce passa attraverso dei cirri, ovvero nubi bianche che si trovano ad alta quota e che hanno una struttura fibrosa ed esile.

Non si tratta dunque di qualcosa che è possibile vedere spesso ma soltanto quando vi sono delle specifiche condizioni atmosferiche rispettate. Il sole deve trovarsi ad almeno 58 gradi oltre l'orizzonte mentre i cristalli di ghiaccio che compongono i cirri devono avere la forma di spesse lastre la cui faccia è rivolta verso il basso.

Soltanto quando la luce riesce ad attraversare la facciata laterale e verticale di un cristallo di ghiaccio, uscendo quindi dalla facciata opposta, che infrangendosi o piegandosi, lascia passare la luce attraverso un prisma, ovvero un corpo trasparente. Se ogni cirro è perfettamente allineato il tutto si trasforma in uno spettro di colori mozzafiato.

In effetti il fenomeno somiglia un po' a quelle che vengono chiamate "nuvole iridescenti" o "nuvole arcobaleno" che si verificano dopo i temporali. La loro formazione è dovuta all'aria che sollevandosi rapidamente, si raffredda ed esplode; le goccioline d'acqua allora si condensano e fungono da prismi che formano gli arcobaleni sulle nuvole. Erroneamente a volte vengono definiti arcobaleni di fuoco ma non lo sono.

Non è facile per gli esseri umani essere spettatori di fenomeni atmosferici simili visto quanto raramente si verificano (abbiamo infatti stilato per voi un'ottima guida ai fenomeni più rari del nostro pianeta) ma a volte, com'è accaduto per i cittadini della Carolina del Sud, si può essere talmente fortunati da vederne anche due verificarsi contemporaneamente e il risultato è ovviamente incredibile!