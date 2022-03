Che cos'è un attacco DDoS? La spiegazione dopo il reveal di Grimes

In molti sono rimasti a bocca aperta dopo aver scoperto che Grimes potrebbe essere una hacker. La confessione, pronunciata dalla stessa musicista canadese in un'intervista, fa riferimento a un attacco DDoS avvenuto nel 2012. Ma di cosa si tratta?

In effetti, potrebbe essere proprio un ottimo momento per fare chiarezza sulla questione, dal momento che anche gli esperti hanno messo in guardia contro un pericolo in aumento per gli attacchi DDoS, sempre più massicci, frequenti e invalidanti per le infrastrutture colpite.

Solo in seguito all'apertura delle ostilità nei confronti dell'Ucraina da parte della Russia e successiva invasione su larga scala del Paese sovrano, infatti, si sono registrati migliaia o decine di migliaia di attacchi di questo tipo sia da parte dell'occidente verso la Russia che nell'altra direzione. Da una parte Anonymous, il collettivo decentralizzato, dall'altro dei gruppi organizzati filorussi tra cui ci sarebbe anche il famigerato Conti.

Un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) consiste in un massiccio invio di richieste su un sito web al punto da metterlo fuori gioco, rendendolo inaccessibile anche per diverse ore o giorni. In poche parole, tantissime richieste di accesso su un sito web mandano in tilt il server che ne gestisce il traffico, che di conseguenza si satura non riuscendo a rispondere in maniera congrua.

La caratteristica di questi attacchi è quella di essere portata avanti da una moltitudine di fonti, oppure host, facenti capo a una rete botnet, ovvero un esercito di computer terzi opportunamente infettati e controllati dal malintenzionato per coordinarsi nell'effettuare la richiesta.