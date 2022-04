Cos'è questa bizzarra scia osservata sopra la montagna dell'Alaska?

Ultimamente delle foto hanno fatto il giro del web. Queste immagini mostrano "qualcosa" sopra le montagne dell'Alaska che, secondo una spiegazione ufficiale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sembrano rappresentare una bizzarra formazione di nubi coniche su Palmer, la Lazy Mountain. Le istantanee hanno scatenato le più bizzarre teorie sul web.

C'è chi dice che si tratta di un'invasione russa o addirittura extraterrestre. "Puoi vedere chiaramente l'oggetto che produce dei fumi in queste foto", ha scritto un utente su Facebook. "A meno che, naturalmente, non fosse un aereo che si è rotto in caduta libera…. ma si spera che non lo sia".

Qual è la risposta ufficiale da parte delle autorità? "Ulteriori indagini hanno rivelato che un grande jet commerciale stava volando in quella zona nel periodo in cui sono state scattate le foto e il video", ha affermato l'Alaska DPS nella sua dichiarazione. "I soldati ritengono che le foto e i video mostrassero una scia di condensazione che, combinata con il sole nascente, hanno causato questa vista unica".

Successivamente, per cercare di sopperire le voci che si stavano scatenando in ogni angolo dei social network, l'Alaska State Troopers su Facebook ha affermato quanto segue: "L'aereo è stato contattato e ha riferito di normali operazioni di volo in rotta verso l'aeroporto JFK di New York". "Apprezziamo molto i numerosi abitanti dell'Alaska che questa mattina hanno segnalato la vista sospetta alle forze dell'ordine", concludono, infine, i funzionari.

