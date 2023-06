Cos'è il blocco di attivazione dell'iPhone? Tutto sulla protezione

Apple guarda molto alla sicurezza dei propri dispositivi, anche attraverso l’app Dov’è che come abbiamo avuto modo di raccontare consente anche di ritrovare un iPhone smarrito. L’applicazione però include anche un sistema battezzato “Blocco di attivazione”: ma cos’è?

Il Blocco di Attivazione dell’applicazione Dov’è è un sistema progettato dalla Mela che impedisce alle persone di utilizzare un iPhone, iPad, o iPad Touch in caso di smarrimento. Tale opzione si attiva automaticamente quando si abilita Dov’è sul dispositivo, e lo mantiene protetto anche se si trova nelle mani sbagliate.

Conseguentemente, si ha maggiori possibilità di recuperarlo, dal momento che anche in caso di inizializzazione del dispositivo da remoto questo continuerà ad essere richiesto ed i malviventi che lo rubano non potranno riattivarlo e quindi utilizzarlo senza sapere tale codice.

Il blocco di attivazione funziona a livello hardware tramite il chip di sicurezza T2 o il processore Apple: queste componenti contattano il produttore per verificare se è attivato. In caso di risposta positiva, viene chiesto il suo inserimento altrimenti non sarà possibile accedere al sistema operativo.

Questo è anche uno dei motivi per cui prima di cedere o vendere un dispositivo viene consigliato di disattivare il Dov’è.

Sempre a proposito di sicurezza, qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato cosa sono le chiavi di sicurezza per l'ID Apple e come funzionano.