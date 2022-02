Cos'è il 'Blue Blob'? Il fenomeno che sta salvando i ghiacciai islandesi

Nell'Oceano Atlantico Settentrionale, vicino l'Islanda, vi è una regione di acqua di raffreddamento denominata "Blue blob". La sua grande importanza è stata scoperta solo recentemente perché, secondo un nuovo studio, ha rallentato lo scioglimento dei ghiacciai dell'isola sin dal 2011, e potrebbe continuare a farlo fino al 2050.

Le cause della sua origine sono tutt'ora ignote, l'unica cosa certa è che si trova a sud dell'Islanda e della Groenlandia, ed è per il momento oggetto di indagine. Questa zona di raffreddamento ha registrato temperature molto più rigide durante l'inverno 2014-2015, quando lo stato termico della superficie del mare era circa 1,5 °C più fredda del normale.

Il nuovo studio, attraverso l'utilizzo di modelli climatici ed osservazioni sul campo, ha potuto dimostrare che, a partire dal 2011, l'area del "Blue Blob" ha raffreddato a sufficienza l'aria sull'Islanda da poter rallentare la perdita di ghiaccio.

Il modello ha anche previsto che l'acqua più fredda persisterà a lungo nell'Atlantico Settentrionale, proteggendo dallo scioglimento i ghiacciai islandesi fino al 2050.

Questa buona notizia ovviamente non deve però far abbassare la guardia verso il cambiamento climatico, poiché mentre l'acqua più fresca nel Nord Atlantico offre una tregua temporanea per i soli ghiacciai islandesi, gli autori stimano che senza misure per mitigare il riscaldamento globale, i ghiacciai mondiali potrebbero perdere 1/3 del loro attuale volume entro il 2100 e scomparire entro il 2300.

Brice Noël, climatologo esperto in calotte polari e ghiacciai presso l'Università di Utrecht ed autore principale dello studio, ha affermato: "Alla fine, il messaggio è ancora chiaro. L'Artico si sta riscaldando velocemente. Se desideriamo vedere ancora i ghiacciai, dobbiamo frenare il riscaldamento globale".

"Sarà fondamentale continuare ad avere un'idea dei possibili feedback nell'Artico perché è una regione che sta cambiando molto velocemente. Dobbiamo assolutamente capire cosa possiamo aspettarci da un futuro con un clima più caldo", ha concluso Noël attraverso le pagine della rivista AGU Geophysical Research Letters.

Purtroppo sappiamo che lo scioglimento del ghiaccio polare sta deformando il pianeta, una notizia allarmante, che si aggiunge a quella della stima sulla quantità di ghiaccio perdiamo ogni anno sulla terra.