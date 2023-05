Che cos'è Bluesky? Scopriamo l'alternativa a Twitter fondata da Jack Dorsey

Mentre Twitter scende nel caos a causa di feature a pagamento, abbonamenti, e spunte blu, un altro social network sta capitalizzando enormemente sull'allontanamento degli utenti storici dalla piattaforma blu. Stiamo parlando di Bluesky, il social network creato dal co-fondatore di Twitter Jack Dorsey. Ma cos'è, esattamente, Bluesky?

Un po' come il social network decentralizzato Mastodon, Bluesky è un competitor di Twitter e, più in generale, di tutti i social network che conosciamo, quali Facebook e Instagram. Bluesky non è una novità: la piattaforma è infatti attiva, tramite un sistema ad invito, da ottobre 2022. Negli ultimi giorni, tuttavia, il social è esploso in termini di popolarità.

Ciò dipende dall'arrivo su Bluesky di moltissimi influencer e personaggi noti dello showbiz americano, come la Rappresentante del Partito Democratico Alexandria Ocasio-Cortez, la modella Chrissy Teigen, il comico Dril (diventato famoso - ironia della sorte - proprio con i suoi post su Twitter) e svariati giornalisti di testate come la CNN e il New York Times. Ovviamente, tutti i nuovi arrivi su Bluesky sono essenzialmente persone in fuga da Twitter dopo le controverse novità introdotte da Elon Musk negli ultimi mesi.

Giovedì 27 aprile, per esempio, Bluesky ha riportato la sua giornata migliore di sempre in termini di nuove utenze, con un salto del 100% rispetto al giorno precedente: un raddoppio della base di utenti in 24 ore, insomma. Si tratta di un successo che non si può motivare se non all'ombra del presunto declino di Twitter in termini di utenti, anche perché Bluesky è del tutto simile al principale rivale, a partire dall'interfaccia grafica.

Il social permette infatti di postare brevi messaggi fino a 300 caratteri, che vengono ordinati in una homepage diversa per ogni utente. Quest'ultima può essere organizzata secondo un algoritmo o per data di pubblicazione, a seconda delle preferenze dell'utente. E, come abbiamo anticipato, per il momento l'ingresso su Bluesky è su invito, perciò vi servirà il benestare di qualcuno che si trovi già "dentro" la piattaforma per entrarvi a vostra volta.

Sotto sotto, però, Bluesky è un social network aperto e decentralizzato. Accedere alla piattaforma significa infatti accedere ad un server specifico con il suo preciso set di utenti, di regole, e di interessi comuni, esattamente come avviene su Mastodon. Per il momento, Bluesky ha solo un server principale su cui si trovano tutti gli utenti, ma in futuro le cose potrebbero cambiare, al punto che il social ha promesso ai suoi utenti che ogni server potrà modificare l'algoritmo di visualizzazione dei post in homepage, finora considerato "sacro" da quasi tutte le piattaforme.